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Fatih Çelikkaya, Emre Öztürk, Çanakkale, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk göreve başladı - Son Dakika

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