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Çanakkale'nin muhtarları, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi - Son Dakika

Çanakkale'nin muhtarları, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi

14.09.2021 13:55
Çanakkale'nin muhtarları, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi, System.String[]

Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde görev yapan muhtarlar, Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi.

Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde görev yapan muhtarlar, Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi. AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından düzenlenen köprü ziyaretlerine katılan muhtarlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve il yöneticileri, Çanakkale ve ilçelerindeki görevli muhtarlarla 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ziyaretler gerçekleştirdi.

Cumhuriyet tarihinin önemli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Makas, "Çanakkale'de siyasi parti ayırtmaksızın herkes bu köprünün nasıl inşa edildiğine şahitlik etsin. Bu köprü, atalarımızdan bizlere emanet olan bu kadim toprakların Asya ve Avrupa'nın bir kez daha karayolu ile bağlandığı kıymetli bir yapıdır. Bu gördüğünüz yapının bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Hedef 2023'tü ama güçlü devletimiz ve güçlü hükumetimizin özverili çalışmalarıyla, yılbaşında köprüden karayoluyla ilk araç geçmiş olacak diye ümit ediyoruz ve öyle bilgiler aldık. Görüldüğü üzere son birkaç tabiyesi kaldı. Türkiye'de kriz oluşturmak isteyenlere inat, siyasi krizlere zemin hazırlayanlara inat, Türkiye de işler yolunda gitmiyor diyenlere inat, pandemi dönemine inat, her şeyin bütün faaliyetlerin neredeyse durduğu, işlerimizin aksadığı, ilişkilerimizin zayıfladığı o döneme inat, bu köprüde faaliyetler durmadı. Bu köprü, hükumetimizin nasıl milletine özveriyle hizmet ettiğinin resmi kanıtıdır. Çanakkale'yi başka bir seviyeye, başka bir platforma taşıyacak çok kıymetli bir yatırım olarak görüyoruz. Bununla beraber buradaki şaheser hepimiz ve Çanakkale'miz için çok anlamlı. Bu köprü sadece Lapseki'yi Gelibolu'ya bağlamıyor, Yenice'yi de Ezine'yi de Gelibolu'ya bağlayan bir köprü. Çanakkale, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya kapılarını açan bir kent haline gelecek inşallah. Biz bununla gururluyuz" diye konuştu.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'ın açıklamalarının ardından muhtarlarla birlikte köprüde incelemelerde bulunuldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin muhtarları, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi
Çanakkale'nin muhtarları, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi
Çanakkale'nin muhtarları, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi
Çanakkale'nin muhtarları, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi
Çanakkale'nin muhtarları, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi
Çanakkale'nin muhtarları, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi
Çanakkale'nin muhtarları, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi

1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet, Çanakkale, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'nin muhtarları, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çanakkale'nin muhtarları, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi - Son Dakika
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