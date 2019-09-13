Çanakkale'nin "Pembe Göl"ü ziyaretçilerini bekliyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan ve adını yılın belli dönemlerinde oluşan renginden alan Pembe Göl, güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı "dunaliella salina" adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesi nedeniyle ortaya çıkan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor.

Özellikle eylül aylarında pembeye yakın tonlara bürünen gölde, kasım ve aralıkta bazı günlerde yaşanan ısı değişikliğiyle de aynı renk oluşuyor.

Yaz aylarında suyu azalan göl, dönemsel olarak kalp şeklini de andırıyor.

Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları ise bu anı çektikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

"Tamamen doğal bir olay"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi İç Sular Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı, AA muhabirine, Dalyan köyü yakınındaki gölün renginin yaz aylarında artan sıcaklık ve tuzluluğun etkisiyle bu rengi aldığını söyledi.



Gölün bazı zamanlar kırmızıya yakın bir renge büründüğünü dile getiren Odabaşı, "Deniz kenarına oldukça yakın ve sığ olan gölün suyu tuzludur. Bundan dolayı da içinde bulunan bazı yeşil alglerden, kırmızı renge dönebilen ve beta karoten üreten özellikle dunaliella salina adlı alg, tuzluluğun ve sıcaklığın arttığı mevsimlerde kırmızı renk üretir. Bu nedenle hücre sayısı bolluğuyla gölün rengi kırmızı veya pembe şeklinde kırılmaktadır, gözümüze o şekilde gelmektedir." diye konuştu.

Odabaşı, yaşanan bu olayın çevresel bir sorun olmadığına dikkati çekti.

Renk değişimini normal bir durum olarak nitelendiren Odabaşı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin birçok yerinde tuzlu olan bölgelerde, sığ tuzu yüksek olan bölgelerde görülebilen, özellikle Tuz Gölü'nde de aynı canlının yine pembe renk göstermesi, bazı kıyılarda yine bu şekilde benzer bir olaydır. Tamamen doğal bir olaydır ve biyolojik bir döngüdür. Bunun üzerinden beslenen bazı zooplanktonlar yaşamaktadır. Bunların üzerinden de deniz kuşları beslenmektedir. Fotoğraf ve doğaseverlere oldukça güzel görüntüler veren temiz nadide ortamlardan biridir."