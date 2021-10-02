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Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı - Son Dakika

Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı

02.10.2021 21:28

Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 106 yıl önce batan savaş gemileri, Seddülbahir Kalesi'nde gerçekleştirilen görkemli bir törenle 'Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı' ismiyle turizme açıldı.

Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 106 yıl önce batan savaş gemileri, Seddülbahir Kalesi'nde gerçekleştirilen görkemli bir törenle 'Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı' ismiyle turizme açıldı.

Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale'nin destansı batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. 106 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemleri dalış meraklılarına açıldı.

Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası olan ve sahip olduğu su altı hazineleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın Seddülbahir Kalesi'nde gerçekleştirilen görkemli bir törenle açılışı gerçekleştirildi.

Seddülbahir Kalesi'nde gerçekleştirilen lansman toplantısına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Fransa Savunma Ateşesi Albay Philippe Boulogne, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, proje ekibi ve protokol üyeleri katıldı.

"14 AYRI DALIŞ NOKTASI, 150 KİLOMETRELİK ALANDA BİR SU ALTI PARKININ OLUŞTUĞU GÜZEL BİR DESTİNASYON"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Çanakkale klibinin izlenmesiyle devam etti. Daha sonra kürsüye gelen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çok kısa bir zaman içerisinde dünyanın en önemli dalış merkezi olacağına inandığımız Çanakkale dalış merkezinin Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'nı sizlerle hizmete açıyoruz. Çanakkale'de kara savaşlarının yanı sıra denizde de büyük bir savaş olmuştu, büyük bir mücadele olmuştu. İşte o büyük mücadelenin sonucunda aslında denizin altında büyük bir tarih yatıyordu. Bir hazine yatıyordu. O batıkları yani 14 ayrı dalış noktası 150 kilometrekarelik alanda bir su altı parkının oluştuğu güzel bir destinasyon ortaya çıkmış oldu. Çanakkale dalışın merkezi olmaya aday, en güzel dalış destinasyonlarından birisi olacaktır. Çünkü her dalış istasyonunda her dalış merkezinde tabii ki batıklar var değişik batıklar ama bizim Çanakkale'mizde her batığın bir hikayesi var. Her batığın her dalış noktasının insanlara hatırası var. Dolayısıyla buradaki bütün batığın bütün su altındaki envanterin insanlarımıza çok büyük hatıralar bırakacağını düşünüyoruz. Burası, Çanakkale Tarihi Alan hem Türkiye'de hem de dünyada bir buluşma noktası olacak" dedi.

"1. Dünya Savaşı'nın kültürel envanterini önümüze sunacak çalışmanın arifesindeyiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gelibolu Su Altı Tarihi Parkı ile turizme yeni bir ivme kazandırdıklarını belirterek, "Alan Başkanımızın Kültür Bakanlığımızın öncülüğünde epey süreden beri hayalini kurduğumuz şehrimizin sadece üstünün değil altının da müze olduğunu, kıymetli olduğunu gösteren çok farklı bir çalışmanın eşiğindeyiz. Büyük bir batık envanteri var. 1. Dünya Savaşından bu yana bildiğim kadarı ile kültürel dalış etkinliğin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. 1. Dünya Savaşının kültürel envanterini bizim önümüze sunacak dalış imkanı verecek çok farklı bir çalışmanın arifesindeyiz" diye konuştu.

"ÇANAKKALE'DE TURİZM ADINA TARİH ADINA NE İSTERSEK VAR"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise, "106 yıl önce bu topraklarda büyük bir destan yazdık. Türk milletinin bağımsızlığına vatanına olan bağlılığını bunun için her türlü fedakarlığı yapacağını canından vazgeçeceğine bu topraklarda şahit oldu. Burada yaptığımız büyük mücadele ile büyük Türkiye'yi kurduk. Bizim, bu önemli olayların yaşandığı topraklara gerekli değerin verilmesi gerekli çalışmaların yapılması konusunda üzerimize büyük bir sorumluluk düşmekte. Çanakkale'nin bu konudaki potansiyeli çok yüksek olduğu için bunun dünyada tanıtılması ve pazarlanması da son derece önemli. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yeni bir ürünü ortaya koyarak su altı dalış merkezini açmış oluyoruz. Dolayısıyla Çanakkale tarih açısından, kültür açısından, dalış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip. Kış turizmi açısından da önemli ürünleri barındırıyor. Çanakkale'de kayak turizmi dışında Çanakkale'de turizm adına tarih adına ne istersek var burada. Yeter ki, biz bunu çok güzel bir ürün haline getirelim. Dünyaya tanıtımını yapalım. Dünyanın her bir bölgesinden buraya akın akın gelecek. ve bunun daha da gelişmesine ön ayak olacaktır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 14 ayrı batık geminin video sunumu yapıldı. Daha sonra ise Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Venice Enseble' Grubu sahne aldı.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Türkiye, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı - Son Dakika
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