Son Dakika Haberleri: Çanakkale'nin Yenice İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Çanakkale'nin Yenice İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Veysel Acar kazandı.

Çanakkale'nin Yenice İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Veysel Acar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Veysel Acar 2 bin 765, İYİ Parti adayı Osman Nuri Duran 819, Diğer adayı 653 oy aldı.

Acar'ın öz geçmişi-

Veysel Acar, 1969 yılında Yenice'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yenice'de, yüksek öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamladı. 2004 yılında AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Acar, evli ve iki çocuk babasıdır. Veysel Acar, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Çanakkale Yenice Belediye Başkan Adayı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:57 Kaynak: AA

Veysel Acar, Çanakkale, AK Parti, Yenice, Güncel
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