Çanakkale'de çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Çanakkale'de çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

09.08.2022 13:24
Çanakkale'de çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çal köyü civarında saat 11.30 sularında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerinin üzerine olay yerine Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve Yenice Belediye itfaiyesinin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. 100 metrekare alanın zarar gördüğü yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. Yüksek gerilim hattının bulunduğu alanda çıkan yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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