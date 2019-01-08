Son Dakika Haberleri: Çanakkale'nin Yenice İlçesinde Okullar Tatil

Çanakkale'nin Yenice İlçesinde Okullar Tatil

1 saat önce

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Çanakkale'nin Yenice İlçesinde Okullar Tatil, System.String[]
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte 5 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, Yenice genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:18 Kaynak: AA

Çanakkale, Yenice, Güncel
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