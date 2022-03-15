Çanakkale'nin yerel gazetelerine yansıyan 18 Mart Zaferi haberleri sergileniyor - Son Dakika

Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Dünden Bugüne Yerel Basında 18 Mart Zaferi" başlıklı sergi açıldı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, kentte yayımlanmış, en eskisi 100 yıllık yerel gazeteler yer aldı.

Cemiyet Başkanı Hafize Akıncı, gazetecilere, etkinlikler kapsamında, "kent hafızası" olarak nitelendirdikleri gazetelerden oluşan sergiyi izlenime sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çanakkale'nin dünden bugüne yani en eski gazetesiyle en son basılan yerel gazetesinin bir sergisini düzenledik, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti ve ÇOMÜ İletişim Fakültesi olarak. Burada 100 yıllık gazeteler var. Çanakkale'de yayınlanan ilk yerel gazeteler var. Bunların neredeyse hepsini sergilemeye çalıştık, halk ile buluşturmaya çalıştık. İnşallah ziyaretçiler sergiden memnun kalırlar ve güzel olur. Gazetelerde, 18 Mart'ta neler olmuş, törenler nasıl kutlanmış, 18 Mart zaferi nasıl kazanılmış, hepsi tek tek yazıyor ve anlatılıyor."

Açılışa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kasım, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren ile çok sayıda davetli katıldı.