Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

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Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
7 saat önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı sonrası ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:21 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı sonrası ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Lapseki ilçesine bağlı Dumanlı mevkiinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Şahinli köyünün üst kısımlarında, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikten itibaren kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Bütün köy yollarının ulaşıma açık olduğu bildirildi. - ÇANAKKALE
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