Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

10.03.2022 18:30

- Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

- Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yağan kar çevreyi beyaza bürüdü. Kar yüksekliği Çan ilçesinde 5, Yenice ilçesinde ise 10 santimetreye ulaştı. Belediye ve karayolları ekipleri, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, kısmen de olsa ulaşımda aksamaların olduğu görüldü.

Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, bölgede kapanan bir yol olmadığı öğrenildi.

Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

YORUMLAR
500
İstanbul beyaza büründü İstanbul beyaza büründü Çanakkale'ye ilk gelen leyleğin başına lapa lapa kar yağdı Çanakkale'ye ilk gelen leyleğin başına lapa lapa kar yağdı

Çanakkale, Çan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Bir anda kız arkadaşını rehin aldı! Halüsinasyon gören şahıs, polis tarafında ayağından vuruldu
18:15 Mezarlıkta define aramaya çıktılar, 4 kişi bekçiler tarafından suçüstü yakalandı
18:00 Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak
17:49 ABD enflasyon verilerini açıkladı! Son 40 yılın en büyük artışını gösterdi
17:45 Rıdvan Dilmen, "Fırat Aydınus'u MHK başkanı yapmak istiyor" iddialarını tiye aldı: Can Ataklı olunca da gülüp geçtik
17:27 Meteoroloji yarın için uyardı! İstanbul turuncu, 57 il ise sarı kodla uyarıldı
17:25 Antalya'daki zirvede Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın talimatları gündem oldu! Her yerde bomba aradılar
17:07 12 hakemin liste dışı kalmasının yankıları devam ediyor! Olaya adli makamlar el koyabilir
16:58 İki polisimize ateş açarak şehit eden saldırganın cansız bedeni bulundu
16:52 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 18:36:20. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement