Son Dakika Haberleri: Çanakkale'nin Yüksek Kesimlerinde 'Kar' Başladı

Çanakkale'nin Yüksek Kesimlerinde 'Kar' Başladı

32 dakika önce

ÇANAKKALE'de beklenen kar, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı.

Çanakkale'nin Yüksek Kesimlerinde 'Kar' Başladı, System.String[]
ÇANAKKALE'de beklenen kar, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı.

Kar, Lapseki ilçesi Dumanlı Dağ bölgesi ile Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Dumanlı Dağ bölgesi, etkili olan kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Bayramiç'in Çırpılar köyünde de kar etkili oldu.

Çanakkale kent merkezinde ise hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, kuvvetli poyraz ile birlikte yağmur etkili oldu. Meteoroloji, Çanakkale için bu gece ve yarın kuvvetli kar yağışı uyarısı yapmış, tedbir amacıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edilmişti.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:05 Kaynak: DHA

Lapseki, Bayramiç, Çanakkale, Kar, Güncel
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