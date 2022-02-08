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ÇANAKKALE - Yüksek kesimlerdeki köy yollarında karla mücadele - Son Dakika

ÇANAKKALE - Yüksek kesimlerdeki köy yollarında karla mücadele

08.02.2022 15:41

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gece başlayan kar devam ediyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gece başlayan kar devam ediyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaşan kar nedeniyle ekipler köy yollarının kapanmaması için çalışma yürütüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede kar küreme işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Çanakkale İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin, çalışmaların yapıldığı alana giderek yetkililerden bilgi aldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliğinde meclis üyesi de olan Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece yarısı başlayan yağışın sabah etkisini artırdığını bildirdi.

Özer, "İlçe merkezine 10 kilometre uzak olan Kocabaşlar ve Çamyurt köyleri yol ayrımındayız. Yüksek kesimlerde 20-30 santimetre kar var ve yağış devam ediyor. Kapalı köy yolumuz yok. Ekiplerimiz çalışıyor." ifadesini kullandı.

ÇANAKKALE - Yüksek kesimlerdeki köy yollarında karla mücadele
ÇANAKKALE - Yüksek kesimlerdeki köy yollarında karla mücadele
ÇANAKKALE - Yüksek kesimlerdeki köy yollarında karla mücadele
ÇANAKKALE - Yüksek kesimlerdeki köy yollarında karla mücadele
ÇANAKKALE - Yüksek kesimlerdeki köy yollarında karla mücadele

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Çanakkale, Hisarcık, Lapseki, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Yüksek kesimlerdeki köy yollarında karla mücadele - Son Dakika


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