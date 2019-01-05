Son Dakika Haberleri: Çanakkale'nin Yükseklerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Çanakkale'nin Yükseklerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

17 dakika önce

ÇANAKKALE'de akşam saatlerinde hafif şekilde yağan kar yüksek kesimlerde etkili oldu.

Çanakkale'nin Yükseklerinde Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
ÇANAKKALE'de akşam saatlerinde hafif şekilde yağan kar yüksek kesimlerde etkili oldu. Hafta sonu olması nedeniyle çok sayıda aile beyaza bürünen kent merkezine yakın yerlere akın etti. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Denizgöründü köyü yakınlarındaki ağılda yemlenen hayvanlar ve başlarındaki çobanın zor anlar yaşadığı görüldü.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Çanakkale'de akşam saatlerinde kendini gösterdi. Şehir merkezinde hafif şekilde yağan kar 2 gündür etkisini gösterdiği kent merkezine bağlı yüksek noktadaki köylerde etkili oldu. Akşam üzeri yoğun şekilde yağan kar, Çanakkale merkezine bağlı Denizgöründü köyü bölgesinde kar kalınlığının artmasına neden oldu. Şehir merkezinde zeminde kar olmaması nedeniyle hafta sonu tatilinde birçok aile Çanakkale kent merkezine yakın bölgelerde zeminin beyaz örtüyle kaplandığı alanlarda piknik yaparak geçirdi. Karla kaplı zemin üzerinde mangal yapan aileler çocuklarıyla da kardan adam yapıp, kar topu oynadı. Keyifli bir mutlu gün geçirdiklerini söyledi. Kar yağışınn etkili olduğu merkeze bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında yol karla kaplandığı için ulaşımda güçlük yaşandığı görüldü. Bölgedeki ağılda çevrede zemin karla kaplı olduğu için hayvanlarının üzeri örtülü saman yığınında otlatan çoban ile küçükbaş hayvanların yoğun kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Saman yiyen kuzular ve başlarındaki çoban yoğun şekilde yağan kar nedeniyle beyaza büründü.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:09 Kaynak: DHA

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