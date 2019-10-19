Çanakkale öğrencilerden mehmetçiğe destek
2 saat önce
Öğrencilerden Mehmetçiğe destekÇanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesinde, 220 öğrenci, okul bahçesinde, 'Barış Pınarı' yazarak Mehmetçiğe destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:57 Kaynak: DHA
Öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesinde, 220 öğrenci, okul bahçesinde, 'Barış Pınarı' yazarak Mehmetçiğe destek verdi.
TSK tarafından gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek vermek isteyen Yenice ilçesi Kalkım beldesinde, ilkokul ve ortaokuldan 220 öğrenci, okul bahçesine 'Barış Pınarı' yazdı. Öğrenciler Türk bayrağı da açtı.
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