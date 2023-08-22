Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kampüsü Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Edildi

Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını nedeniyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü tedbiren boşaltıldı. Söz konusu açıklama üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'ndan geldi.
NTV'ye konuşan Rektör Erenoğlu, "Üniversite kampüsü tedbir amaçlı tahliye edildi. Şu anda alevler kampüse ulaşmadı. Kampüste şu anda teknik ekip bulunuyor. Hem KYK ve hem özel yurtlar tahliye edildi. Öğrenciler şehir içindeki diğer yurtlara ve otellere tahliye edildi." dedi.
Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınında başlayan orman yangını, Kepez bölgesine kadar ulaştı. Yangın nedeniyle bölgeyi yoğun dumanlar kapladı.
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