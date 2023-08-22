Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kampüsü Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Edildi - Son Dakika

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kampüsü Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Edildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kampüsü Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Edildi
Son Güncelleme: 22.08.2023 21:51

Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü tedbir amaçlı tahliye edildi. Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, yangının kampüse ulaşmadığını belirtirken, öğrenciler diğer yurtlara ve otellere tahliye edildi.

Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını nedeniyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü tedbiren boşaltıldı. Söz konusu açıklama üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'ndan geldi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

NTV'ye konuşan Rektör Erenoğlu, "Üniversite kampüsü tedbir amaçlı tahliye edildi. Şu anda alevler kampüse ulaşmadı. Kampüste şu anda teknik ekip bulunuyor. Hem KYK ve hem özel yurtlar tahliye edildi. Öğrenciler şehir içindeki diğer yurtlara ve otellere tahliye edildi." dedi.

ALEVLER ŞEHRE KADAR ULAŞTI

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınında başlayan orman yangını, Kepez bölgesine kadar ulaştı. Yangın nedeniyle bölgeyi yoğun dumanlar kapladı.

Çanakkale, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kampüsü Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Edildi - Son Dakika


Son Dakika
21:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaçak olarak ülkemizde bulunan ve suça karışan mültecileri süratle sınır dışı ediyoruz
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaçak olarak ülkemizde bulunan ve suça karışan mültecileri süratle sınır dışı ediyoruz
21:04 Çanakkale'deki orman yangınında alevler geceyi gündüze çevirdi
21:00 Çanakkale'deki orman yangınında alevler geceyi gündüze çevirdi
20:20 Çanakkale'deki yangın devlet hastanesi yakınlarına ulaştı! Bölgeden gelen görüntüler vahim
20:16 Çanakkale'deki yangın devlet hastanesi yakınlarına ulaştı! Bölgeden gelen görüntüler vahim
19:37 Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale'deki yangında 6 köy tahliye edildi, herhangi bir can kaybı yok
19:33 Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale'deki yangında 6 köy tahliye edildi, herhangi bir can kaybı yok
19:34 Görüntüler 2022 yılında çekilmiş! İstiklal Caddesi'nde para saçan şahıslardan biri yakalandı
19:32 Görüntüler 2022 yılında çekilmiş! İstiklal Caddesi'nde para saçan şahıslardan biri yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2023 21:56:52. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kampüsü Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement