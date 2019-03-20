Çanakkale Oratoryosuna Yoğun İlgi
49 dakika önce
Kayseri Barosu tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Çanakkale Oratoryosu yoğun ilgi gördü.
Kayseri
Barosu tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Çanakkale Oratoryosu yoğun ilgi gördü.
Kayseri Barosu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Oratoryosu düzenledi. Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki oratoryoya, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Metin Feyzioğlu
, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Baro Başkanı Cavit Dursun ve davetliler katıldı.
Rejisörlüğünü Murat Atak'ın yaptığı oratoryoda, Çanakkale zaferinde yaşanan olaylar anlatıldı ve sanatçılar tarafından çeşitli eserler seslendirildi. Oratoryoya Türk bayrakları ile katılan davetliler muhteşem bir gece yaşadı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:31 Kaynak: İHA
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