Çanakkale organ bağışı farkındalığı için mehterli yürüyüş

Organ bağışı farkındalığı için mehterli yürüyüş

Çanakkale'de, İl Sağlık Müdürlüğü'nce 3- 9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, Mehter Takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Kordon boyundaki Golf Çay Bahçesi önünden başlayan yürüyüş, organ bağışı için farkındalık oluşturmak amacıyla Mehter Takımı'nın katılımıyla yapıldı. Etkinliğe Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi organ nakil merkezleri personeli ve kent sakinleri katıldı. Çanakkale Mehter Takımı eşliğindeki yürüyüşe, güneşli havayı fırsat bilip, kordon boyunda dolaşanlar da destek verdi. Truva Atı önündeki Morabbin Parkı'nda son bulan yürüyüşün ardından dans gösterileri yapıldı ve lokma dağıtıldı.

Çanakkale İl Organ Nakil Koordinatörü Azem Ülkü, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, '3 Kasım, 44 yıl önce ilk böbrek naklinin yapıldığı gündür. O yüzden de 3- 9 Kasım haftası organ nakli etkinliklerinin yapıldığı haftadır. Türkiye'de her yıl ortalama 5 bin kişi organ nakli ile hayata tutunuyor. Bizim amacımız da organ bağışını artırarak, organ nakli ile hastaların kurtarılmasını sağlamak. Bugün buradan yürüyüş ile hafta boyunca devam edecek etkinlikleri başlatıyoruz. Farkındalık oluşturmak adına değişik bir etkinlik yapmak istedik. Hava çok güzel. Mehter Takımı'nın da bize katılması farklı bir ortam yaratacak. İlgiyle izlenecek. Amacımız organ bağışı konusunda farkındalık yaratarak çok kişiye duyurmak. Çanakkale'de bu yıl 11 aile kaybettiği yakınlarının organlarını bağışladı. Ortalama 3 kişinin haya tutunduğunu varsayarsak 30'dan fazla hasta, bu organlar ile tekrar hayata tutundu dedi.

Çanakkale Mehter Takımı Mehterbaşı Hasan Çimendere ise Biz davet edildiğimiz etkinliklere katılıyoruz. Bugün de önemli bir konu olan organ nakline dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüşe katıldık. Arkadaşlar güzel marşlar icra etti. Artık gerisi toplumun duyarlılığına bağlı diye konuştu.