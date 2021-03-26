Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti - Son Dakika

BURSA'nın Kestel ilçesinde ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında annesi Şeyda Demirci'yi kaybeden Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin kayınvalidesi Adife Ekmekçi de tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kestel ilçesi Kurtuluş ve Mandras Caddeleri'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bir ziyaret için Bursa'ya gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yönetimindeki 55 LL 025 plakalı otomobil, kavşakta Tahsin U. yönetimindeki 16 ADT 16 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile Demirci'nin eşi Nevin Demirci, kızı Elif Demirci, annesi Şadiye Demirci ile kayınvalidesi Adife Ekmekçi ve minibüsteki yolculardan Önder Çimenova yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Demirci'nin annesi Şadiye Demirci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

KAYINVALİDESİ DE HAYATINI KAYBETTİDemirci'nin Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan kayınvalidesi Adife Ekmekçi de yaşam savaşını kaybetti.CENAZELERİ MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Anne Şadiye Demirci'nin cenazesi bu sabah memleketi Erzurum'a gönderildi. Kayınvalide Adife Ekmekçi ise, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bursa'nın Kestel ilçesinde toprağa verilecek.

- Bursa