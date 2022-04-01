ÇANAKKALE - Orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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ÇANAKKALE - Orman yangınına müdahale ediliyor

01.04.2022 22:39

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dağoba köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Çırpılar köyü çevresinde yerleşim alanına uzak bölgeye doğru ilerledi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangına 15 arazöz ve 5 su tankerinin yanı sıra çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.

"Yakın ve civar köylerimizde olası tehlikeye karşı önlemlerimizi aldık"

Bu arada Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile sahada inceleme yaptı.

Son durum hakkında bilgi alan Taş ve Demirci, Çırpılar ve Külcüler bölgesindeki çalışmaları kontrol etti.

Kaymakam Taş, gazetecilere, yangının Çırpılar ve Külcüler köyü yakınlarında devam ettiğini söyledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir yayılımın söz konusu olduğunu vurgulayan Taş, "Çanakkale Valimizin talimatları, Orman Bölge Müdürlüğümüzün destekleriyle teyakkuz halindeyiz. Rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Yakın ve civar köylerimizde olası tehlikeye karşı önlemlerimizi aldık. Bütün ekiplerimiz sahada. Yerleşim yerlerimiz için bir tehlike şu an için görülmüyor. Biz yine de her ihtimale karşı tedbirlerimizi almış durumdayız." ifadelerini kullandı.

"Belli bir mesafe kat ettik ama henüz 'kontrol altına aldık' diyemiyoruz"

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci de bölgede saatteki hızı 30 kilometrenin üzerinde bir rüzgar olduğunu dile getirdi.

Demirci, bölgede tarım alanlarının da bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yangının başından bu yana Çanakkale'deki tüm imkanlarımızı bölgeye seferber ettik. Ankara'dan da Sayın Genel Müdürümüzün talimatıyla İstanbul, Bursa ve Balıkesir'den takviye ekiplerimiz yola çıktı. Yangında şu ana kadar belli bir mesafe kat ettik ama henüz 'kontrol altına aldık' diyemiyoruz. Yangın şu anda devam ediyor. Kontrol altına alınmasının ardından çıkış nedeni konusunda ekiplerimiz çalışma yapacak."

ÇANAKKALE - Orman yangınına müdahale ediliyor
ÇANAKKALE - Orman yangınına müdahale ediliyor
ÇANAKKALE - Orman yangınına müdahale ediliyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika


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