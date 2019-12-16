Çanakkale otomobil çarpan yaşlı kadın öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale otomobil çarpan yaşlı kadın öldü - Son Dakika

Çanakkale otomobil çarpan yaşlı kadın öldü

6 saat önce

Otomobil çarpan yaşlı kadın öldüÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Dudu Yılmaz'a (75) otomobil çarptı.

Otomobil çarpan yaşlı kadın öldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Dudu Yılmaz'a (75) otomobil çarptı. Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinden Çanakkale'nin Ezine ilçesine giden İbrahim Kızıl (29) idaresindeki 17 GF 037 plakalı otomobil, Küçükkuyu beldesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Dudu Yılmaz'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hanife Dudu Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza nedeniyle Çanakkale- İzmir karayolu kısa süreli trafiğe kapandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale otomobil çarpan yaşlı kadın öldü

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:54 Kaynak: DHA
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