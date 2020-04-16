ÇANAKKALE Petrol arama platformu 'Scarabeo 9', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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ÇANAKKALE Petrol arama platformu 'Scarabeo 9', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
ÇANAKKALE Petrol arama platformu 'Scarabeo 9', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:14 Kaynak: DHA
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