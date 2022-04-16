Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı

16.04.2022 16:21
Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı

Çanakkale'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir vatandaşın paralarını ve ziynet eşyalarını alan, başka bir kişiyi de dolandırmaya çalışan 4 zanlı yakalandı.

Çanakkale'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir vatandaşın paralarını ve ziynet eşyalarını alan, başka bir kişiyi de dolandırmaya çalışan 4 zanlı yakalandı.

N.Ö. (52) isimli kadını arayıp telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, çeşitli yalanlarla 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alıp bankadaki 290 bin lirasını da kendi hesaplarına havale ettirdi. N.Ö, dolandırıldığını fark etmesinin ardından polise şikayette bulundu.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri teknik takip sonucu operasyon düzenleyerek şüphelilerden Mehmet K. (47) ve Ersin K'yi (36) Çanakkale'de, Fuat D. (45) ve Şakir G'yi (33) ise Tekirdağ'da gözaltına aldı.

N.Ö'nün şüphelilere para gönderdiği hesaba bloke konuldu, altınlar ise şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirildi.

Ayrıca, zanlıların Çanakkale'de 81 yaşındaki bir kişiyi de aynı yöntemle 300 bin lira dolandırması engellendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı
Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı
Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı
Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı

YORUMLAR
500
Telefonla arayıp 790 bin TL dolandıran 4 şüpheli, yakalandı Telefonla arayıp 790 bin TL dolandıran 4 şüpheli, yakalandı

Çanakkale, Savcı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Umre turları yeniden başlıyor
16:15 Burak Yılmaz transferine her iki yönetim de sıcak bakıyor! Deneyimli futbolcu lige geri dönüyor
16:10 İş vaadiyle cinsel ilişkiye zorlanan kadınlar kurtarıldı! 1 kişi gözaltında alındı
16:02 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı
15:57 AK Parti'den ayrılıp CHP'ye üye olan vatandaş, AK Parti üyelik kartını kürsüye attı: Üyelik rozetini Kılıçdaroğlu taktı
15:53 Sahurda iPhone kuyruğu: 3 bin liralık indirim için birbirlerini ezdiler, kavga ettiler
15:51 ASAP Rocky hamile sevgilisi Rihanna'yı Amina Muaddi ile aldattı mı? İddialara ilk ağızdan yanıt geldi!
15:48 Hatay'da kazanan çıkmadı: Sivas'la berabere kaldı
15:08 MHP'de 'enflasyon' depremi: Baki Ersoy istifa etti! "Zamlar milletin belini büküyor" dediği için ihracı isteniyordu
15:07 Başakşehir Altyapı Sorumlusu İzmir'deki o stadın görüntülerini paylaştı: Kırık camlar ve toprak saha görenlerin tepkisini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 16:31:51. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement