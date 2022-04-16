Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı - Son Dakika
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Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı

16.04.2022 17:20

Çanakkale'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir vatandaşın paralarını ve ziynet eşyalarını alan, başka bir kişiyi de dolandırmaya çalışan 4 zanlı yakalandı.

Çanakkale'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir vatandaşın paralarını ve ziynet eşyalarını alan, başka bir kişiyi de dolandırmaya çalışan 4 zanlı yakalandı.

N.Ö. (52) isimli kadını arayıp telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, çeşitli yalanlarla 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alıp bankadaki 290 bin lirasını da kendi hesaplarına havale ettirdi. N.Ö, dolandırıldığını fark etmesinin ardından polise şikayette bulundu.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri teknik takip sonucu operasyon düzenleyerek şüphelilerden Mehmet K. (47) ve Ersin K'yi (36) Çanakkale'de, Fuat D. (45) ve Şakir G'yi (33) ise Tekirdağ'da gözaltına aldı.

N.Ö'nün şüphelilere para gönderdiği hesaba bloke konuldu, altınlar ise şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirildi.

Ayrıca, zanlıların Çanakkale'de 81 yaşındaki bir kişiyi de aynı yöntemle 300 bin lira dolandırması engellendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı
Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı
Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı

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Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları 1 milyon lira dolandırdılar Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları 1 milyon lira dolandırdılar Telefonla arayıp 790 bin TL dolandıran 4 şüpheli, yakalandı Telefonla arayıp 790 bin TL dolandıran 4 şüpheli, yakalandı

Çanakkale, Savcı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı - Son Dakika


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