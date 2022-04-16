Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı - Son Dakika
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Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı

16.04.2022 23:26
Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı

Çanakkale'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir vatandaşın paralarını ve ziynet eşyalarını alan, başka bir kişiyi de dolandırmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir vatandaşın paralarını ve ziynet eşyalarını alan, başka bir kişiyi de dolandırmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

N.Ö. (52) isimli kadını arayıp telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, çeşitli yalanlarla 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alıp bankadaki 290 bin lirasını da kendi hesaplarına havale ettirdi. N.Ö, dolandırıldığını fark etmesinin ardından polise şikayette bulundu.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri teknik takip sonucu operasyon düzenleyerek şüphelilerden Mehmet K. (47) ve Ersin K'yi (36) Çanakkale'de, Fuat D. (45) ve Şakir G'yi (33) ise Tekirdağ'da gözaltına aldı.

N.Ö'nün şüphelilere para gönderdiği hesaba bloke konuldu, altınlar ise şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirildi.

Ayrıca, zanlıların Çanakkale'de 81 yaşındaki bir kişiyi de aynı yöntemle 300 bin lira dolandırması engellendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Mehmet K, Ersin K. ve Fuat D. savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Şakir G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çanakkale, Savcı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale polisi 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı - Son Dakika


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