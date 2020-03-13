Çanakkale polisinden 'koronavirüs' broşürü - Son Dakika
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Çanakkale polisinden 'koronavirüs' broşürü

6 saat önce

ÇANAKKALE'de polis ekipleri, koronavirüse karşı halkın bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürleri dağıttı.

Çanakkale polisinden 'koronavirüs' broşürü, System.String[]

ÇANAKKALE'de polis ekipleri, koronavirüse karşı halkın bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürleri dağıttı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (DTP) Şube Müdürlüğü ekipleri, halk pazarında, koronavirüs ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıttı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koronavirüsten korunma yollarının anlatıldığı broşürleri alanlar, dikkatle inceledi. Polisler, broşür verdiği kişileri sözlü olarak da virüsle ilgili bilgilendirdi.


Sağlık Bakanlığı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:25 Kaynak: DHA
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