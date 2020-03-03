Çanakkale rahatsızlanan afgan uyruklu zehra hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale rahatsızlanan afgan uyruklu zehra hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Çanakkale rahatsızlanan afgan uyruklu zehra hastaneye kaldırıldı

17 dakika önce

Rahatsızlanan Afgan uyruklu Zehra hastaneye kaldırıldıEdirne'de Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçen göçmenlerden Afganistan uyruklu Sadık Muammedi (31), 3 aylık hamile eşi Zehra Caferi (30) ve 3 çocuğu, Yunan askerlerince gözaltına alınıp, para ve kıyafetlerine el konularak geri gönderildi.

Rahatsızlanan Afgan uyruklu Zehra hastaneye kaldırıldı

Edirne'de Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçen göçmenlerden Afganistan uyruklu Sadık Muammedi (31), 3 aylık hamile eşi Zehra Caferi (30) ve 3 çocuğu, Yunan askerlerince gözaltına alınıp, para ve kıyafetlerine el konularak geri gönderildi. Afgan aile, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelip, bir inşaatta yaşamaya başladı. 2 gündür inşaat halindeki iki katlı binanın üst katındaki bir odada kalan Afganlı aileden, 6 aylık hamile olan Zehra Caferi rahatsızlandı. Bunun üzerine bölgeye gelen bir yardım kuruluşu durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. İnşaat halindeki binanın 2'nci katında ilk müdahalesi yapılan Afgan uyruklu Zehra Caferi, sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa götürüldü. Ambulansa alınan Zehra Caferi, ardından Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çanakkale rahatsızlanan afgan uyruklu zehra hastaneye kaldırıldı

Meriç Nehri, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:10 Kaynak: DHA
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