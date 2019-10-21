Son Dakika Haberleri: Çanakkale rekortmen dalgıç, akyayı böyle avladı
Son Dakika Güncel Çanakkale rekortmen dalgıç, akyayı böyle avladı

Çanakkale rekortmen dalgıç, akyayı böyle avladı

1 saat önce

Rekortmen dalgıç, akyayı böyle avladıÇanakkale Boğazı'nda tüpsüz olarak, zıpkın ile serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), 20 kilogram ağırlığında akya balığı avladı.

Rekortmen dalgıç, akyayı böyle avladı

Çanakkale Boğazı'nda tüpsüz olarak, zıpkın ile serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), 20 kilogram ağırlığında akya balığı avladı. Av anını sualtı kamerasıyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı.

Boyundan ve yaşından daha büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarıyla sosyal medya fenomeni olan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, son olarak halk arasında Tavşan Adası olarak bilinen Mavriya Adası açıklarında dalış yaptı. Tüpsüz gerçekleştirdiği serbest dalışta, karşısına 20 kiloluk bir akya balığı çıktı. Balığı bir süre takip eden ve karşı karşıya kaldığı anda zıpkınla yakalayan Turan, bu anları da sualtı kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Çanakkale rekortmen dalgıç, akyayı böyle avladı

Çanakkale Boğazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:30 Kaynak: DHA
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