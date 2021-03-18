Çanakkale ruhu Battalgazi Belediyesi'nde yaşatıldı - Son Dakika

Çanakkale ruhu Battalgazi Belediyesi'nde yaşatıldı

18.03.2021 17:54
Çanakkale ruhu Battalgazi Belediyesi'nde yaşatıldı, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümünde, Çanakkale ruhunu Battalgazi'de yeniden yaşatmak için özel bir program düzenledi.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümünde, Çanakkale ruhunu Battalgazi'de yeniden yaşatmak için özel bir program düzenledi.

Çanakkale Zaferi'nin gölge oyunuyla sergilendiği programa katılan vatandaşlar, ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırarak, ecdadımızın mirasına verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu.

Battalgazi Belediyesi'ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çanakkale destanını gelecek nesillere aktarmak ve ecdadımızı unutturmamak adına, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenledi.

Program öncesi katılımcılar düzenlenen resim sergisini gezdi. Kuran-ı Kerim Tilaveti, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında Malatya Musiki Cemiyeti Korosu, kahramanlık türkülerini seslendirdi. Seslendirilen güzel türkülerden sonra yönetmenliğini Defne Çoban'ın gerçekleştirdiği Malatya Sahne Sanatları ekibi tarafından, Çanakkale Zaferi'nin gölge oyunu sergilendi. Malatya Sahne Sanatları ekibi, Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarının hikayesini yürekten hissederek ortaya koyduğu gölge oyunu, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Programda duygusal anlar yaşandı

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda pandemi tedbirleri çerçevesinde düzenlenen ve duygusal anların yaşandığı bu özel anma programına, Battalgazi ilçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetin, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İnci, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, Malatya Musiki Cemiyeti Başkanı Mehmet Tunç, Şehit ve Gazi Dernekleri ve vatandaşlar katıldı.

"Şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz"

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şiiriyle konuşmasına başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Çanakkale Zaferimizin 106. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk Milleti'nin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yönüyle Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. İstiklal ve İstikbal mücadelesini veren şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz. Bizler millet olarak imkansızlıklar içindeyken bile Dünya'ya Çanakkale Geçilmez dedirten sağlam bir inancın ve sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Buradan sesleniyorum; gözünüz arkada kalmasın. Kanınızın son damlasına kadar bize emanet etmiş olduğunuz bu vatanı, kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Çünkü bu örneği siz bize gösterdiğiniz. İnşallah göstermiş olduğunuz bu yolda yolumuza durmadan, duraksamadan devam edeceğiz. O gün, yedi düvele karşı bir kurtuluş mücadelesi verdik. Şükürler olsun ki bize vermiş olduğun ruhla bugün Afrika'sıyla Avrupa'sıyla, Asya'sıyla her yönüyle üzerimize gelen güçleri Sayın Cumhurbaşkanımızın Komutanlığı'nda bertaraf ettik. 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Güder, "Çanakkale Zaferi bu milletin hakikaten varoluş mücadelesidir. Allah göstermesin Çanakkale'de biz düşmanı durduramamış olsaydık, bedelini ağır öderdik. Dilim söylemeye varmıyor ama biz bu topraklarda olamayacaktık. Bu topraklarda yaşamanın bedeli zordur. O gün yedi düvele karşı o mücadeleyi verdik. Bugünde vermeye devam ediyoruz. Yine şehitler veriyoruz. Rabbim inşallah o şehitler yüzü suyu hürmetine bizleri bağışlasın ve onların şefaatine bizleri nail eylesin diyoruz. Program öncesi konferans salonunun önündeki resim sergisinde bir fotoğraf ilgili çekti. Çanakkale'de gönüllü bombacı diye bir kardeşimizin resmini koymuşlar. Henüz 15 yaşında. Mektebi Mülkiye de olan yani gelecekte Kaymakam olma ihtimali olan insanlar, okullarını bırakıp savaşa gitmişler. Doktor olma ihtimali olan insanlar okullarını bırakmışlar savaşa gitmişler. Birçok fidanlar Çanakkale'de şehit olmuşlar. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder program sonunda Malatya Sahne Sanatları ekibi ve Malatya Musiki Cemiyeti Korosu'na teşekkür belgesi vererek, çeşitli hediyeler takdim etti.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi anısına resim tablosu hediye edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - MALATYA

Çanakkale ruhu Battalgazi Belediyesi'nde yaşatıldı
Çanakkale ruhu Battalgazi Belediyesi'nde yaşatıldı
Çanakkale ruhu Battalgazi Belediyesi'nde yaşatıldı
Çanakkale ruhu Battalgazi Belediyesi'nde yaşatıldı
Çanakkale ruhu Battalgazi Belediyesi'nde yaşatıldı
Çanakkale ruhu Battalgazi Belediyesi'nde yaşatıldı

Çanakkale Zaferi, Battalgazi, Çanakkale, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale ruhu Battalgazi Belediyesi'nde yaşatıldı - Son Dakika


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