Çanakkale Ruhu Develi'de Yaşanacak

Develi Belediyesi tarafından yaptırılan Çanakkale Şehitler Anıt Parkı'nın yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Develi Belediyesi tarafından yaptırılan Çanakkale Şehitler Anıt Parkı'nın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Park tamamlandığında, Çanakkale ruhu Develi'de yaşanacak.



Develi Belediyesinin kardeş belediyesi olan İzmit Belediyesi ile Yukarı Develi Mahallesi Dev Ali Türbesinin yanında yürüttüğü Çanakkale Anıt Parkı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Altyapı çalışmaları Develi Belediyesi tarafından hazırlanan parkın üstyapı çalışmalarını ise İzmit Belediyesi gerçekleştiriyor.



Parkta, Çanakkale Savaşının sembol değerlerinden olan Çanakkale Anıtı, Seyit Onbaşı, Atatürk ve silah arkadaşlarının heykellerinin yapıldığı alana ayrıca dev Ali heykeli, Çanakkale Savaşını anlatan rölyefler ve Çanakkale'de şehit düşmüş Develililerin isimlerinin olduğu tabelalar yer alıyor.



8 bin metrekarelik parkta ayrıca obüslerde yer alıyor. - KAYSERİ

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