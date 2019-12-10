Çanakkale ruhu Erdemli'de yaşatılıyor

Çanakkale ruhunu yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacı ile 'Birgün değil hergün Çanakkale' sloganı ile 'Çanakkale Gezici Sergisi' Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.



Törende konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, özellikle gençlere tarih ve milli şuuru aşılamak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacı ile bu sergiyi açtıklarını söyledi. "1915 yılında yedi düvele karşı vatan savunması yapan ecdadı ve bu kutsal vatan topraklarını parçalayıp yok etmek isteyen o günkü düşmanlar şimdi de daha teknolojik yöntemle saldırılarını aralıksız sürdürüyorlar" diyen Tollu şöyle devam etti; "Bu ülke kolay vatan toprağı yapılmadı. Çanakkale Savaşında tam 250 bin vatan evladını toprağa gömdü. Düşmanlar karadan, havadan ve denizden yenemediği Türk milletini, bugün de yenemeyecekler. Bu vatanı kimseye böldürtmeyeceğiz ve kıyamete kadar Türk toprağı olarak kalacak. Bu vatanın kıyamete kadar baki kalması adına geleceğimiz gençlerimize Çanakkale ruhunu aşılayacağız. İşte biz bu sergiyi gençlerimize tarih ve milli şuurlarını geliştirmek amacı ile açıyoruz."



Sergiyi Erdemli Belediyesi ile ortaklaşa düzenleyen Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Alan Kılavuzu ve Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneği Temsilcisi Ali Murat Kalegil de yaptığı konuşmada, 'Çanakkale Gezici Sergisi'nde 26 stantta toplam bin eserin bulunduğunu, serginin 15 Aralık akşamına kadar açık kalacağını belirtti. Kalegil, serginin hafta içi öğrencilere hafta sonu ise vatandaşlara açık olacağını kaydetti.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile öğrenciler sergiyi gezdi. - MERSİN