Çanakkale ruhu, "Gezici Çanakkale Müzesi"nde yaşatılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale ruhu, 'Gezici Çanakkale Müzesi'nde yaşatılıyor - Son Dakika

Çanakkale ruhu, "Gezici Çanakkale Müzesi"nde yaşatılıyor

6 saat önce

Düziçi Haruniye Ortaokulunda, Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneğinin "Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale" projesi kapsamında açılan sergi 6 gün boyunca devam edecek.

Çanakkale ruhu,

Düziçi Haruniye Ortaokulunda, Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneğinin "Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale" projesi kapsamında açılan sergi 6 gün boyunca devam edecek.


Gezici Çanakkale Müzesinde; silahlar, mermiler, su mataraları başta olmak üzere savaştan kalma çok sayıda malzemeler sergileniyor.


Çanakkale siperleri, metrekareye düşen mermi sayısı, havada birbirinin içine girmiş mermi kovanları, askerlerin ayakkabıları ve kıyafetleri, savaşa katılmış asker maketleri, ayrıca savaşın belli bölümleri de sergide canlandırılıyor.


Okul yetkilileri, yaptıkları açıklamada, "Herkesi Düziçi'nden Çanakkale'ye götürmek mümkün değil. Bu nedenle bizde Çanakkale'yi Düziçi'ne getirelim dedik ve ortaya bu güzel proje çıktı. Bu sergiyle öğrencilerimizin Milli Mücadele yıllarında yaşanan olaylara şahitlik etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Atalarımızın bu toprakları vatan yapmak için canla başla nasıl bir mücadele ettiğini gösteriyoruz. Gezici Çanakkale Müzesiyle, halkımız ve öğrencilerimiz tarihe kısa bir yolculuk yapıyor. Vatandaşlarımızda öğrencilerimiz kadar sergimize ilgi gösteriyor. Buda bizi daha bir mutlu etti" şeklinde konuştu.


Sergi 11 Şubat Salı gününe kadar açık kalacak. - OSMANİYE

Çanakkale, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:57 Kaynak: İHA
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