Çanakkale Ruhu"Nu Konak Meydanı'nda Yaşattılar

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de Konak Meydanı'nda vatandaşlara buğday çorbası, üzüm hoşafı ve kara buğday ekmeği ikram edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de Konak Meydanı'nda vatandaşlara buğday çorbası, üzüm hoşafı ve kara buğday ekmeği ikram edildi.



Tarihi Saat Kulesi'nin bulunduğu alana Bornova ilçesindeki topçu tugayından o günün teknolojisine ait top, dürbün, sedye ve telefon getirildi.



Alanda kurulan siperlerde Çanakkale Savaşı sırasında giyilen üniformaların benzerlerini giyen askerler nöbet tuttu.



Üzerine "Kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" yazılı platformdaki ekrandan Çanakkale şehitleri için hazırlanan videolar izletildi.



Dağıtılan buğday çorbası, üzüm hoşafı ve kara buğday ekmeğinden alan vatandaşlar, siperlerde askerlerle özçekim yaptı.

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