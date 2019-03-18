Son Dakika Haberleri: Çanakkale Ruhu"Nu Konak Meydanı'nda Yaşattılar

Çanakkale Ruhu"Nu Konak Meydanı'nda Yaşattılar

1 saat önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de Konak Meydanı'nda vatandaşlara buğday çorbası, üzüm hoşafı ve kara buğday ekmeği ikram edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de Konak Meydanı'nda vatandaşlara buğday çorbası, üzüm hoşafı ve kara buğday ekmeği ikram edildi.

Tarihi Saat Kulesi'nin bulunduğu alana Bornova ilçesindeki topçu tugayından o günün teknolojisine ait top, dürbün, sedye ve telefon getirildi.

Alanda kurulan siperlerde Çanakkale Savaşı sırasında giyilen üniformaların benzerlerini giyen askerler nöbet tuttu.

Üzerine "Kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" yazılı platformdaki ekrandan Çanakkale şehitleri için hazırlanan videolar izletildi.

Dağıtılan buğday çorbası, üzüm hoşafı ve kara buğday ekmeğinden alan vatandaşlar, siperlerde askerlerle özçekim yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:39 Kaynak: AA

İzmir, Konak, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz HDP Belediye Eşbaşkan Adayları, Çalışmalarına Esnaf Ziyaretleriyle Devam Ediyor Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:27:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Ruhu"Nu Konak Meydanı'nda Yaşattılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]