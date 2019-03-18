Çanakkale Ruhu Seher Vakti Doğar" Projesi

Havza ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla uygulanan "Çanakkale Ruhu Seher Vakti Doğar" Projesi'nin beşincisi kapsamında sabah namazı sonrası vatandaşlara kırık buğday çorbası ile ekmek ikram edildi.

Havza ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla uygulanan "Çanakkale Ruhu Seher Vakti Doğar" Projesi'nin beşincisi kapsamında sabah namazı sonrası vatandaşlara kırık buğday çorbası ile ekmek ikram edildi.



Kaymakamlık, Belediye, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılayı Havza Temsilciliği ve Muharip Gaziler Havza Temsilciliği ortaklığında gerçekleştirilen programda, Kevser Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.



Daha sonra cami bahçesinde vatandaşlara Çanakkale'de asker karavanası olan kırık buğday çorbası ve ekmek ikramında bulunuldu.



Yemeğin ardından Müftü İlyas Akyazı tarafından dua edildi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce cami önünde açılan Çanakkale Sergisi gezildi.



Kaymakam Yılmaz, program ile şehitleri unutmadıklarını, onların değerlerine mümkün olduğunca bağlı kaldıklarını göstermeyi amaçladıklarını belirterek, "En büyük hedefimiz gençlerimize Çanakkale'nin nasıl bir savaş olduğunu, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizler için yaptıkları fedakarlığı gösterebilmek. İlçede bu proje 5 yıldır uygulanmakta." dedi.



Belediye Başkanı İkiz ise projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet dilerim." dedi.



Programda ayrıca Türk Kızılayı Havza Temsilciliği tarafından katılımcılara çay ikramında bulunuldu.



Programa, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Baltacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir, CHP Havza Belediye Başkan Adayı Mehtap Yeşilbaş, DP Havza Belediye Başkan Adayı Turgay Saat, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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