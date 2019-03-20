Son Dakika Haberleri: Çanakkale Ruhu" Sergisine Yoğun İlgi

Çanakkale Ruhu" Sergisine Yoğun İlgi

35 dakika önce

Yayladağı Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri tarafından, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı" etkinlikleri kapsamında açılan "Çanakkale Ruhu" adlı resim ve sanat sergisi yoğun ilgi gördü.

Çanakkale Ruhu
Yayladağı Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri tarafından, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı" etkinlikleri kapsamında açılan "Çanakkale Ruhu" adlı resim ve sanat sergisi yoğun ilgi gördü.

Yayladağı Belediyesi Düğün Salonunda, Kaymakam Ömer Faruk Yüce ve belediye başkanı Mehmet Kalkan tarafından açılışı yapılan sergiyi, 2 günde çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Özellikle öğrenciler tarafından sıkça ziyaret edilen sergide, Çanakkale'de yazılan destandan, Nusret mayın gemisine, tarihe düşen notlar ve fotoğrafların yanı sıra savaş sırasında yaşanan olayları ve verilen mücadeleyi konu alan birçok aslına uygun maket ve canlandırmalar yer alıyor.

Okul müdürü Hasan Duman Yurtseven, burada yaptığı açıklamada, amaçlarının "Çanakkale Ruhunu" diri tutmak olduğunu söyledi.

Bu kutlu zaferi gençlere ve çocuklara yaşatmak istediklerini ifade eden Yurtseven, çalışmaların 2 ay sürdüğünü belirtti.

Bayırbucak Türkmeni Muhammet Acuz da ziyaret esnasında çok duygulandığını ifade ederek, "Dedelerimiz nasıl 100 yıl önce Çanakkale'de şehit olmuş ise bizlerde bu vatan için, bu bayrak için şehit olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Sergide en çok ilgiyi 57. Alay şehitliğinin ve sancağının resmedilip sergilendiği bölüm gördü.

Serginin hafta sonuna kadar açık olacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:32 Kaynak: AA

Selim, Yayladağı, Çanakkale, Güncel
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