Çanakkale ruhu Türkiye'ye aktarılıyor - Son Dakika

İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resim, fotoğraf, Çanakkale Savaşı'ndan kalan silah, mermi, askeri kamuflaj gibi materyallerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Karabük'e geldi.

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu tüm Türkiye'de gençler başta olmak üzere Çanakkale'ye henüz gitmemiş, şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlar ile tarihi yarımadaya gidemeyen ve gidemeyecek olan dezavantajlı gruplara aktarmayı amaçlıyor.

23 Ağustos Pazar gününe kadar Karabük Kent Meydanı'nda ziyarete açık olacak olan mobil müzeye, Karabüklüler büyük ilgi gösterdi. - KARABÜK