Son Dakika Haberleri: Çanakkale Ruhunu Hiçbir Zaman Unutmamalıyız"

Çanakkale Ruhunu Hiçbir Zaman Unutmamalıyız"

48 dakika önce

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, İstiklal Marşı'nın kabulü ile Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Çanakkale Ruhunu Hiçbir Zaman Unutmamalıyız
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, İstiklal Marşı'nın kabulü ile Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleştirilen programda, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla şiir ve konuşmalar yapıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın milli birlik ve bütünlüğü simgeleyen önemli eserlerden biri olduğuna işaret ederek, "Her kıtası ve mısrası kan ve gözyaşıyla yazılmış bir eser. Onun için İstiklal Marşı ve Çanakkale'yi anlamadan bugün Türkiye'nin verdiği mücadeleyi anlamak mümkün değildir." dedi.

Ersoy'a İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra "İstiklal Marşı yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı?" sorusunun yöneltildiğini anlatan Bilgiç, Ersoy'un ise "Allah büyük, bir daha o günleri göstermesin. Bir daha böyle istiklal mücadelesi vermek zorunda kalmayız." ifadelerini kullandığını söyledi.

Bilgiç, Ersoy'un Balkanlar'da bir başka sevildiğini belirterek, "Çanakkale, Türkiye ve vatandaşlarının nelere kadir olduğunu, istediği zaman neleri yapabileceğini gösteriyor. Her türlü imkansızlıklara rağmen Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Müslüman Türk vatandaşları vatanını kanının son damlasına kadar Çanakkale'de savundular." diye konuştu.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde çok sayıda gönüllü askerin Çanakkale'ye gittiğini anımsatan Bilgiç, "Sadece Sancak değil Kafkasya'dan, Orta Asya'dan, Orta Doğu'dan çok sayıda Müslüman ve Türk hayatını kaybetti. Bugün Türkiye'nin verdiği çok sayıda mücadele var. Bunların hepsi Çanakkale ruhuyla kazanılabilir. O ruhu hiçbir zaman unutmamalıyız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:05 Kaynak: AA

Belgrad, Çanakkale, Güncel
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