Çanakkale Rus Askeri Kargo Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi geçti.
Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı
'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi geçti. Akdeniz
'e doğru yol alan geminin, boğazdan geçişi sırasında güvertesinde konteyner taşıdığı görüldü.
Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, bugün saat 08.30'da Marmara Denizi
'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu
'nu döndükten sonra da saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir
Köyü Dağı'ndaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi
önünden geçen Rus Askeri kargo gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
Rus askeri kargo gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde konteyner taşıması dikkat çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:54 Kaynak: DHA
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