Son Dakika Haberleri: Çanakkale rus askeri kargo gemisi, çanakkale boğazı'ndan marmara denizi'ne doğru yol aldı
Son Dakika Güncel Çanakkale rus askeri kargo gemisi, çanakkale boğazı'ndan marmara denizi'ne doğru yol aldı

Çanakkale rus askeri kargo gemisi, çanakkale boğazı'ndan marmara denizi'ne doğru yol aldı

6 saat önce

Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne doğru yol aldıRUS Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne doğru yol aldı

RUS Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait olan, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, saat 14.00'te, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Askeri kargo gemisi, saat 15.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus askeri kargo gemisine, boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

Çanakkale rus askeri kargo gemisi, çanakkale boğazı'ndan marmara denizi'ne doğru yol aldı

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:17 Kaynak: DHA
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