Çanakkale rus askeri kargo gemisi 'dvinitsa-50' çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale rus askeri kargo gemisi 'dvinitsa-50' çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Çanakkale rus askeri kargo gemisi 'dvinitsa-50' çanakkale boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus askeri kargo gemisi 'Dvinitsa-50' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri kargo gemisi 'Dvinitsa-50' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi saat 15.45'te, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Askeri kargo gemisi saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri kargo gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Çanakkale rus askeri kargo gemisi 'dvinitsa-50' çanakkale boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:38 Kaynak: DHA
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