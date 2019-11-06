Çanakkale rus askeri römorkörü çanakkale boğazı'ndan geçti
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Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:22 Kaynak: DHA
Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Rus askeri römorkörü Ege Denizi'ne doğru yol alı.
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