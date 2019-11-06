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Çanakkale rus askeri römorkörü çanakkale boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Rus askeri römorkörü Ege Denizi'ne doğru yol alı.

Çanakkale rus askeri römorkörü çanakkale boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:22 Kaynak: DHA
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