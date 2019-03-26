Son Dakika Haberleri: Çanakkale Rus Denizaltısı 'Veliky Novgorod' Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Çanakkale Rus Denizaltısı 'Veliky Novgorod' Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi'nden bugün saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, saat 16.10'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ve güvertesinde askerler bulunan Rus denizaltısına, 2 Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, 2017 yılında Akdeniz'de görev yaparken, Suriye'nin İdlib kentindeki El Nusra Cephesi (yeni adıyla Fetih el Şam) hedeflerini Kalibr tipi kruz füzeleriyle vurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:47 Kaynak: DHA

Ege Denizi, Çanakkale, Çanakkale Boğazı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzey Ege'de Facia! Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı: 4 Ölü ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım Binali Yıldırım, Ümraniye Mitingine Metroyla Gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kulağıma Kirli Haberler Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 21:21:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Rus Denizaltısı 'Veliky Novgorod' Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]