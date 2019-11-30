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Çanakkale rus keşif gemisi 'ıvan khurs' akdeniz'e iniyor
6 saat önce
Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyorÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', Akdeniz'e doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:28 Kaynak: DHA
Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Gemi, saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçen keşif gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
Boğaz geçişi sırasında Rus keşif gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
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