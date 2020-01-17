Çanakkale rus mayın tarama gemisi ve askeri römorkörü çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale rus mayın tarama gemisi ve askeri römorkörü çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Çanakkale rus mayın tarama gemisi ve askeri römorkörü çanakkale boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus mayın tarama gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Antonov' ile SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus mayın tarama gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Antonov' ile SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Antonov' ile SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönüp, peş peşe saat 09.10 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus mayın tarama gemisi 'Antonov' ile SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus mayın arama gemisi ile askeri römorkörüne, boğazdan geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Çanakkale rus mayın tarama gemisi ve askeri römorkörü çanakkale boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:55 Kaynak: DHA
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