Son Dakika Haberleri: Çanakkale Rus Savaş Gemileri Peş Peşe Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Çanakkale Rus Savaş Gemileri Peş Peşe Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Çanakkale Rus Savaş Gemileri Peş Peşe Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarının refakatinde geçiş yapan savaş gemilerinin güvertesinde, nöbet tutan askerlerin olması dikkat çekti.

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı savaş gemileri 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov', bugün saat 14.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemileri saat 16.00 sıralarında peş peşe Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemilerine, güvenlik nedeniyle 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Saat 16.15 sıralarında boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönen 2 savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemilerinin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde, nöbet tutan askerler olması dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:59 Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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