Çanakkale rus savaş gemisi admiral essen, çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale rus savaş gemisi admiral essen, çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Çanakkale rus savaş gemisi admiral essen, çanakkale boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 15.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi 'Admiral Essen', saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine boğazı geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Çanakkale rus savaş gemisi admiral essen, çanakkale boğazı'ndan geçti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:25 Kaynak: DHA
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