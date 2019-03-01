Son Dakika Haberleri: Çanakkale Rus Savaş Gemisi 'Azov' Akdeniz'e İniyor

Çanakkale Rus Savaş Gemisi 'Azov' Akdeniz'e İniyor

17 dakika önce

YanıtlaYANITLATümünü YanıtlaTÜMÜNÜ YANITLAİletİLETokundu olarak işaretleDHA Bülten bulten@ajans.dha.com.tr1.3.2019 (Cum) 1025KimeDHA Yurt;RUS SAVAŞ GEMİSİ 'AZOV' AKDENİZ'E İNİYORRUS Donanması'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.

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DHA Bülten bulten@ajans.dha.com.tr

1.3.2019 (Cum) 1025

Kime

DHA Yurt;

RUS SAVAŞ GEMİSİ 'AZOV' AKDENİZ'E İNİYOR

RUS Donanması'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden bu sabah saat 07.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 09.00'da, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, saat 09.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Akdeniz'e inen Rus savaş gemisi 'Azov'un boğaz geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin nöbet tutması dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:44 Kaynak: DHA

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