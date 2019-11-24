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Çanakkale rus savaş gemisi 'azov' akdeniz'e iniyor

6 saat önce

Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyorÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 14.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Rus savaş gemisi, saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Türk Sahil Güvenlik botunun boğaz geçişi sırasında eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde askerlerin bulunması ise dikkat çekti.

Çanakkale rus savaş gemisi 'azov' akdeniz'e iniyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:07 Kaynak: DHA
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