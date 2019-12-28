Çanakkale rus savaş gemisi 'azov' akdeniz'e iniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale rus savaş gemisi 'azov' akdeniz'e iniyor - Son Dakika

Çanakkale rus savaş gemisi 'azov' akdeniz'e iniyor

6 saat önce

Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyorÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Akdeniz'e inen Rus savaş gemisi 'Azov'un boğaz geçişi sırasında, güvertede çok sayıda Rus askeri olduğu görüldü.

Çanakkale rus savaş gemisi 'azov' akdeniz'e iniyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi
Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı 1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor

Son Dakika Haberleri
16:45 Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 fetö şüphelisi ile 5 organizatör tutuklandı - Son Dakika
16:44 Batı Karadeniz'deki balıkçılar soğuk havadan umutlu - Son Dakika
16:44 Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı - Son Dakika
16:44 Lenf kanserine yakalanan tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut için kök hücre bağışı çağrısı - Son Dakika
16:42 Tekirdağ'da eğlence mekanları denetlendi - Son Dakika
16:17 Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika
13:58 Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 16:49:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale rus savaş gemisi 'azov' akdeniz'e iniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]