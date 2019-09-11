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Çanakkale rus savaş gemisi 'azov' çanakkale boğazı'ndan geçti

12 dakika önce

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 09.55 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Ardından da Çanakkale önlerine ulaşarak, Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yaptı.

Akdeniz'e giden Rus savaş gemisinin Boğaz geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin nöbet tutması dikkat çekti.

Çanakkale rus savaş gemisi 'azov' çanakkale boğazı'ndan geçti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:06 Kaynak: DHA
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